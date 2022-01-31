أطعمة غير مالحة لكنها غنية بالصوديوم

أوضحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن هناك أطعمة لا يكون طعمها دوماً مالحاً، لكنها غنية بالصوديوم.

وتتمثل تلك الأغذية في : الخبز، والبيتزا، والشطائر، واللحوم الباردة و المقدّدة، والحساء و البوريتو وشطائر التاكو (وجبات مكسيكية)، بجانب بعض الوجبات الخفيفة، مثل رقائق البطاطس، والفشار، والبسكويت المملح، والمقرمشات.

ويؤدي الصوديوم العديد من الأدوار في الأطعمة التي نتناولها، أهمها: تعزيز النكهة: فيضيف طعمًا مالحًا، ويجعل بعض أنواع الأطعمة المصنعة أكثر قبولًا، كما يزيد من مدة الصلاحية: لأنه يساعد في منع نمو البكتيريا والعوامل الأخرى المسببة للأمراض، وتحسين الملمس والمظهر.

ويعزّز الصوديوم اللون والملمس، ويمنع التغييرات الكيميائية غير المرغوب فيها للمكونات الأخرى في العديد من العناصر المخبوزة.

المصدر / فلسطين أون لاين