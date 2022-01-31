فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أطعمة غير مالحة لكنها غنية بالصوديوم

فصائل: إصرار السلطة على عقد "المركزي" انقلاب على الاتفاقيات والتفاهمات الوطنية

جرحى في وقفة احتجاجية مناهضة لفرنسا في لبنان

المالية تعلن أسعار المحروقات لشهر شباط

الاحتلال يُجبر فلسطينيين على هدم 4 شقق سكنية بالقدس

(إسرائيل) تهاجم بشدة تقريرا لـ"العفو" الدولية يصفها بـ"نظام فصل عنصري"

الاحتلال يخطر عائلة "سالم" في الشيخ جراح بإخلاء منزلها

مستوطنون يدمرون أشجار زيتون شرق بيت لحم

"كهرباء غزة" تنشر تنويهاً للمنتفعين من العدادات الذكية

"الشباب والثقافة" بغزة تنظم فعالية "مثقفون في مواجهة التطبيع"

أطعمة غير مالحة لكنها غنية بالصوديوم

31 يناير 2022 . الساعة 22:51 بتوقيت القدس
...

 

 أوضحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن هناك أطعمة لا يكون طعمها دوماً مالحاً، لكنها غنية بالصوديوم.

وتتمثل تلك الأغذية في : الخبز، والبيتزا، والشطائر، واللحوم الباردة و المقدّدة، والحساء و البوريتو وشطائر التاكو (وجبات مكسيكية)، بجانب بعض الوجبات الخفيفة، مثل رقائق البطاطس، والفشار، والبسكويت المملح، والمقرمشات.

ويؤدي الصوديوم العديد من الأدوار في الأطعمة التي نتناولها، أهمها: تعزيز النكهة: فيضيف طعمًا مالحًا، ويجعل بعض أنواع الأطعمة المصنعة أكثر قبولًا، كما يزيد من مدة الصلاحية: لأنه يساعد في منع نمو البكتيريا والعوامل الأخرى المسببة للأمراض، وتحسين الملمس والمظهر.

ويعزّز الصوديوم اللون والملمس، ويمنع التغييرات الكيميائية غير المرغوب فيها للمكونات الأخرى في العديد من العناصر المخبوزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#طعام #صحة الإنسان #صوديوم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة