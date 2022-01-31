الاحتلال يُجبر فلسطينيين على هدم 4 شقق سكنية بالقدس

أجبرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، الإثنين، عائلتين فلسطينيتين على هدم 4 شقق سكنية في بلدتي جبل المكبر والعيسوية؛ بحجة عدم الحصول على تراخيص بناء.

وأفاد "مركز معلومات وادي حلوة" بأن الشقيقين باسم ومحمود شقيرات قاما ذاتيا بهدم شقتيهما في بلدة جبل المكبر (جنوبي القدس)، بعد 10 سنوات من محاولتهما لترخيصهما وحمايتهما من خطر الهدم.

وقال الشقيقان للمركز إن "12 فردا يعيشون في المنزلين (الشقتين) ومساحتهما الإجمالية 160 مترا مربعا".

وأشارا إلى أن بلدية الاحتلال فرضت على العائلة مخالفة بناء 50 ألف شيكل (15700 دولار أمريكي).

وفي العيسوية شماليّ القدس، أجبرت بلدية الاحتلال أيضا شقيقين على هدم شقتيهما بعد أنّ جهزاهما للسكن.

وأفاد المركز الحقوقي بأن المساحة الإجمالية للشقتين تبلغ 180 مترا مربعا.

ووفق مراكز حقوقية، يواجه الفلسطينيون في القدس صعوبات جمّة لاستخراج تراخيص بناء، كما أنها تكلف عشرات الآلاف من الدولارات لكل شقة سكنية أو محل تجاري.

ويبلغ عدد المنازل المهدومة منذ احتلال شرق القدس عام 1967 أكثر من 1900 منزل، بحسب مركز المعلومات الوطني الفلسطيني.

والفلسطينيون يقولون إن سلطات الاحتلال تنفذ في شرق القدس سياسات مناهضة لهم تستهدف تغيير التركيبة الديموغرافية للمدينة المحتلة.