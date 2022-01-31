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الاحتلال يخطر عائلة "سالم" في الشيخ جراح بإخلاء منزلها

31 يناير 2022 . الساعة 20:29 بتوقيت القدس
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أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، عائلة سالم بإخلاء منزلها في حي الشيخ جراح، شرق القدس المحتلة.

وأصدرت محكمة الاحتلال قرارا مساء اليوم بإخلاء عائلة سالم من منزلها في القسم الغربي من حي الشيخ جرّاح، المعروف فلسطينيا بـ"أرض النقاع".

وقال إبراهيم سالم، إن محامي العائلة أبلغه بقرار قضائي بإخلائه وعائلته من منزله "خلال الفترة ما بين الأول من آذار إلى الأول من نيسان المقبلين، بعد تقديم المستوطن يونتان يوسف حفيد الحاخام المتطرف عوفاديا يوسف أوراقا مزورة يدعي فيها ملكيته للأرض والمنزل، وبموجبها تم اتخاذ قرار بالإخلاء".

وأضاف سالم: "سنقدم استئنافًا للمحكمة الإسرائيلية لإلغاء القرار، ولن نصمت عن حقنا في أرضنا وبيتنا".

وتعيش في المنزل المستهدف ثلاث عائلات مكونة من 10 أفراد.

وبدأت قصة معاناة عائلة سالم منذ عام 1987 حيث كان هناك قرار إخلاء وتمكنت العائلة من تجميده في العام ذاته.

وفي عام 2012 فتح المستوطنون الملف مرة أخرى بهدف تنفيذ قرار المحكمة الصادر عام 1987 بموجب قانون "التقادم على حكم مدني"، الذي يتيح إمكانية تنفيذ الحكم حتى 25 عاما من تاريخ صدوره، وتسلمت العائلة قرار إخلاء جديد عام 2015، وكانت هي المرة الثانية التي يصدر فيها قرارًا بالإخلاء، حيث منحت للعائلة مهلة حتى تاريخ 29/12/2021.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#استيطان #إخلاء #حي الشيخ جراح #الاحتلال الإسرائيلي #عائلة سالم

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