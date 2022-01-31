"كهرباء غزة" تنشر تنويهاً للمنتفعين من العدادات الذكية

نشرت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة اليوم الاثنين، تنويهاً للمواطنين المنتفعين من خدمة العدادات الذكية.

وبينت الشركة في بيان لها، أنها بصدد إيقاف نظام الشحن الخاص بالعدادات الذكية "ديكسن"، يوم الأربعاء القادم 2/2/ 2022 من الساعة 08:30 صباحاً وحتى 16:00 مساءً، بهدف تطوير النظام.

ودعت كافة المنتفعين من تلك العدادات إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة والتأكد من رصيد عداداتهم وشحنها إذا لزم الأمر قبل ذلك الموعد.

وطالبت الشركة محطات الشحن المعتمدة بضرورة أخذ ذلك بعين الاعتبار عند التعامل مع المواطنين المنتفعين من تلك العدادات.

المصدر / فلسطين أون لاين