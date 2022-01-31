اكتشاف بقايا "قبر" يعود إلى العهد الروماني شمال غزة

أعلنت وزارة السياحة والآثار في قطاع غزة، الإثنين، عن اكتشاف بقايا قبر يعود إلى العهد الروماني، وذلك خلال العمل في مشروع إنشاء المدينة المصرية الواقعة في بلدة بيت لاهيا.

وقالت الوزارة، في بيان، إن طواقمها "توجّهت إلى المكان وأجرت الفحوصات الأولية، وتحفّظت على مقتنيات تم العثور عليها في القبر".

وأوضحت أنها أبلغت وزارة الأشغال العامة والإسكان بضرورة "وقف العمل في المكان الذي اُكتشف فيه القبر، وإغلاق المنطقة".

وأشارت إلى "تشكيل لجنة مختصّة لدراسة المكتشفات الأثرية، والتعرف على قيمتها التاريخية، والخروج بتوصيات مناسبة للتعامل مع الموقع المُكتشف".

وتعد مدينة غزة، من مدن العالم القديمة، وخضعت لحكم الفراعنة، والإغريق، والرومان، والبيزنطيين، والمسلمين.

المصدر / فلسطين أون لاين