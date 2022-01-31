فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"الشباب والثقافة" بغزة تنظم فعالية "مثقفون في مواجهة التطبيع"

اكتشاف بقايا "قبر" يعود إلى العهد الروماني شمال غزة

لبنان: ضبط 17 شبكة تجسس لصالح (إسرائيل)

أشغال شاقة مؤبدة 20 سنة وغرامة 20 ألف دينار لتاجر مخدرات

أبو زهري يثمن تصريحات وزير الخارجية الجزائري حول المصالحة

عطون: ما يجري في جبل المكبر مجزرة حقيقية ينفذها الاحتلال

"فلسطينيي الخارج" يستنكر قرارات "مركزية فتح" ويؤكد عدم شرعيتها

الاحتلال يهدم 15 منزلاً ومنشأة في القدس خلال يناير

تظاهرة لمعلمي الشواغر أمام مقر "الأونروا" الرئيس بغزة

تأجيل محاكمة المتهمين باغتيال نزار بنات إلى 13 فبراير

اكتشاف بقايا "قبر" يعود إلى العهد الروماني شمال غزة

31 يناير 2022 . الساعة 17:31 بتوقيت القدس
...
صورة من موقع اكتشاف قبر يعود للعهد الروماني

أعلنت وزارة السياحة والآثار في قطاع غزة، الإثنين، عن اكتشاف بقايا قبر يعود إلى العهد الروماني، وذلك خلال العمل في مشروع إنشاء المدينة المصرية الواقعة في بلدة بيت لاهيا.

وقالت الوزارة، في بيان، إن طواقمها "توجّهت إلى المكان وأجرت الفحوصات الأولية، وتحفّظت على مقتنيات تم العثور عليها في القبر".

وأوضحت أنها أبلغت وزارة الأشغال العامة والإسكان بضرورة "وقف العمل في المكان الذي اُكتشف فيه القبر، وإغلاق المنطقة".

وأشارت إلى "تشكيل لجنة مختصّة لدراسة المكتشفات الأثرية، والتعرف على قيمتها التاريخية، والخروج بتوصيات مناسبة للتعامل مع الموقع المُكتشف".

وتعد مدينة غزة، من مدن العالم القديمة، وخضعت لحكم الفراعنة، والإغريق، والرومان، والبيزنطيين، والمسلمين.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#غزة #آثار #اكتشاف #العهد الروماني

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة