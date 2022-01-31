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أشغال شاقة مؤبدة 20 سنة وغرامة 20 ألف دينار لتاجر مخدرات

31 يناير 2022 . الساعة 16:56 بتوقيت القدس
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حكمت محكمة بداية بيت لحم، حكما بإدانة متهم بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار،  بالأشغال الشاقة المؤبدة 20 سنة وغرامة 20 ألف دينار.

 وأصدرت محكمة بداية بيت لحم برئاسة القاضي جمال شديد، حكما بإدانة المتهم (خ،م) بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار سندا لأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة 20 سنة وغرامة 20 ألف دينار.

وجاء هذا الحكم استنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة اياد عبده بعد أن قامت نيابة بيت لحم بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولا على إثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة بيت لحم.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
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