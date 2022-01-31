أبو زهري يثمن تصريحات وزير الخارجية الجزائري حول المصالحة

ثمن رئيس الدائرة السياسية لحركة "حماس" في إقليم الخارج د. سامي أبو زهري، التصريحات التي وردت على لسان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة حول المصالحة الفلسطينية.

وأكد أبو زهري في تغريدة على تويتر، دعم حركة "حماس" للدور الجزائري ووقوفها خلف الجزائر بشأن تجاوز الخلاف الفلسطيني ومواجهة التطبيع مع الاحتلال في المنطقة.

وقال لعمامرة الذي أعلنت بلاده الشهر الماضي أنها ستستضيف محادثات فلسطينية إن عملية المصالحة بين الفصائل الفلسطينية "انطلقت".

وفي مؤتمر صحفي في الكويت، اليوم الاثنين، أوضح لعمامرة أن "مشوار المصالحة الفلسطينية انطلق، والجزائر لها خبرة طويلة في جمع الشمل الفلسطيني".

وعبّر وزير الخارجية الجزائري عن التفاؤل بشأن المصالحة الفلسطينية رغم أنهم "في بداية المشوار"، وفق تعبيره.

المصدر / فلسطين أون لاين