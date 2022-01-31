الاحتلال يهدم 15 منزلاً ومنشأة في القدس خلال ديسمبر

رصد تقرير فلسطيني، هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي 15 منزلاً ومنشأة في أحياء مدينة القدس، خلال شهر ديسمبر/ كانون الثاني الماضي.

وذكرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، في تقرير أصدرته اليوم الإثنين، أن عمليات الهدم تركزت في أحياء العيساوية والشيخ جراح والطور وبيت حنينا وشعفاط وسلوان وصور باهر وجبل المكبر.

وأشار التقرير إلى استمرار سلطات الاحتلال في تهديدها بإخلاء المواطنين من حي الشيخ جراح خاصة بعد هدم منزل عائلة صالحية ومصادرة أرضها.

وأضاف أن بلدية الاحتلال وجهت اخطارات لعشرات المقدسيين بهدم منازلهم بحجة عدم الترخيص.

وقال التقرير، إن تصاعد عمليات هدم منازل المقدسيين تتزامن مع مصادقة اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في بلدية الاحتلال الشهر الماضي على خمسة مخططات استيطانية جديدة تضم بناء 5823 وحدة استيطانية في شرقي القدس المحتلة، تتركز معظمها على أراضي جبل المكبر وبيت صفافا وشعفاط، وذلك في أكبر هجمة استيطانية تشهدها المدينة المقدسة منذ عدة سنوات.

وأكد بأن من شأن تنفيذ هذه المخططات إجراء تغييرات مكانية وديمغرافية خطيرة في القدس.

وأشار تقرير الهيئة إلى مواصلة سلطات الاحتلال تهديدها للعائلات البدوية بهدم قرية الخان الأحمر وتهجير المئات من سكانها، من أجل تنفيذ المخطط الاستيطاني المعروف باسم E1 الذي يفصل شمال الضفة الغربية المحتلة عن جنوبها ويحاصر القدس من الشرق.

اقتحام الأقصى

ورصد التقرير تصعيداً خطيراً في أعداد المقتحمين للمسجد الأقصى خلال الشهر الماضي من مستوطنين وأعضاء كنيست وطلاب المعاهد التلمودية وعناصر من الجيش وأجهزة المخابرات.

وأشار إلى استفزاز المقتحمين، للمصلين وحراس المسجد من خلال تأدية طقوس توراتية وقراءة مزامير التوراة وإقامة طقوس زواج.

وقال تقرير الهيئة، إن شرطة الاحتلال صعدت خلال الشهر الماضي من إجراءاتها ضد حراس المسجد والمرابطين فيه من خلال تنفيذ عدد من الابعادات بحقهم.

وأردفت "كما منعت شرطة الاحتلال إدارة الأوقاف الإسلامية من أعمال الترميم في المسجد الأقصى وقامت بملاحقة واعتقال موظفي وعمال لجنة الإعمار واستدعائهم للتحقيق".

المصدر / فلسطين أون لاين