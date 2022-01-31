تظاهرة لمعلمي الشواغر أمام مقر "الأونروا" الرئيس بغزة

شارك المئات من معلمي الشواغر في وقفةٍ احتجاجية، اليوم الاثنين أمام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزّة، للمطالبة بتثبيتهم.

وأكد المتظاهرون استمرار الاعتصامات حتى تحقيق العدالة كما باقي الأقاليم الخمسة التي جرى وفقا للمعلومات الإعلامية تثبيت عدد من المعلمين فيها.

وشاركت اللجنة المشتركة للاجئين في الاعتصام الجماهيري الذي نظمته لجنة متابعة معلمي اليومي أمام البوابة الشرقية للوكالة في مدينة غزة للمطالبة بالتزام إدارة الأونروا بالاتفاق المبرم ما بينها واتحاد الموظفين بنسبة 7,5% وتثبيت 620 معلم.

وأكدت رئيس قطاع المعلمين في اتحاد الموظفين، محمود حمدان، على موقف الاتحاد بضرورة أن تتحمل إدارة الأونروا وبشكل خاص المفوض العام مسؤولياته في تثبيت قائمة 2020 من المعلمين في الأونروا دون مماطلة، وبعيداً عن الإجراءات الجزئية أو أنصاف الحلول.

وأضاف بأن اللجنة تتابع بقلقٍ شديد الفوضى التي تسببت بها إدارة الأونروا بتعمدها الواضح عدم تثبيت معلمي شواغر 2020 حتى هذه اللحظة، مما تسبب بانعكاسات سلبية على المسيرة التعليمية ومستقبل الطلاب، ليضاف ذلك إلى سلسلة من المطالب والحقوق التي تواصل إدارة الأونروا التنصل والهروب منها.

ودعا حمدان جموع اللاجئين وموظفي الاونروا واتحاد العاملين في الأونروا ومجلس أولياء الأمور للطلبة إلى مواصلة الضغط على الأونروا من أجل إجبارها على إنصاف موظفي شواغر 2020 وتثبيتهم أسوة بالموظفين العاديين.

وأكد أن استمرار الأونروا في المماطلة بهذا الملف بالذات، يفاقم من معاناة الطلاب، ويؤثر سلبياً على مجريات العملية التعليمية، فضلاً عن أنه يفاقم من معاناة الموظفين ويُفقدهم الأمان الوظيفي ويضر بالتحصيل العلمي للطلاب .

المصدر / فلسطين أون لاين