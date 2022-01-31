تأجيل محاكمة المتهمين باغتيال نزار بنات إلى 13 فبراير

أجّلت المحكمة العسكرية في رام الله، اليوم الاثنين، جلسة محاكمة عناصر أمن السلطة المتهمين باغتيال الناشط السياسي نزار بنات إلى تاريخ 13 فبراير/ شباط القادم.

وعُقدت الجلسة السابقة للمحاكمة في 23 يناير/كانون الثاني الجاري، وخلصت إلى تأجيل جلسة محاكمة المتهمين إلى اليوم بحجة عدم جهوزية الشاهد (خبير أمن معلومات)، وعدم تمكنه من إنهاء أعمال الخبرة على المقاطع المصورة المتعلقة باغتيال نزار بنات كما طُلب منه الجلسة السابقة.

وتتهم عائلة الشهيد نزار بنات السلطة في رام الله بالمماطلة، في محاسبة مرتكبي الجريمة، وتطالب بفتح تحقيق دولي للوصول إلى المسؤولين عنها.

واغتالت قوة أمنية تابعة للسلطة نزار بنات، صباح الرابع والعشرين من يونيو/حزيران 2021، في منزل أحد أقاربه ببلدة دورا قضاء الخليل بالضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين