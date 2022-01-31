أبو مذكور: موافقة سعودية لسفر معتمري غزة للأراضي الحجازية

غزة/ يحيى اليعقوبي:

كشف رئيس جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة في قطاع غزة عوض أبو مذكور، عن موافقة السعودية على خروج المعتمرين من غزة للأراضي الحجازية.

وقال أبو مذكور في تصريح لـ "فلسطين أون لاين"، إن شركات الحج والعمرة حصلت على الموافقة السعودية قبل أسبوعين، وسيتوجه الأسبوع المقبل وفد من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وجمعية شركات الحج والعمرة إلى جمهورية مصر لإبرام اتفاقية مع المسؤولين المصريين.

وأوضح أن الاتفاقية تتعلق بترتيب عقود النقل البري حتى مطار القاهرة والنقل الجوي إلى السعودية، وتحديد بروتوكولات لسعر الطيران والنقل وتحديد العدد المسموح به للسفر إن كان مرة كل أسبوع أو أسبوعين حتى يتم تحديد التسعيرة الرسمية بعد توقيع العقود مع مصر.

ولفت إلى أن شركات الحج والعمرة تسعى لأن يكون عدد مسافري الرحلة الواحدة 800 معتمر.

وبين أن سعر تذاكر الطيران مرتبط بعدد الرحلات؛ فكلما زاد عدد الرحلات للسعودية انخفضت أسعار التذاكر.

وتوقع أبو مذكور أن ترتفع تكلفة رحلة العمرة خلال شهر شعبان لتبلغ 1050 دينارًا أردنياً، وقد يزيد المبلغ خلال شهر رمضان المبارك. مشيراً أن زيادة تكلفة رحلة العمرة سببه الارتفاع في أجرة الفنادق، وأسعار التأمين الصحي والنقل والمواصلات والضرائب في السعودية.

وكانت السعودية علّقت أداء العمرة في مارس/آذار 2020 جراء تفشي جائحة كورونا في العالم.

يذكر أن تكاليف رحلة العمرة للعام (2019-2020) بلغت 890 ديناراً أردنياً. وكانت شركات الحج والعمرة قد سيرت 13 رحلة عمرة عام 2019، و6 رحلات عام 2020.

ودعا أبو مذكور المواطنين إلى التسجيل في الشركات المرخصة -72- من وزارة الأوقاف، مؤكداً ضرورة "توخي الحذر عند التسجيل من خلال التحقق من ترخيص الشركات".