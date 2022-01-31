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بالأسماء.. الإعلان عن كشف المسافرين وآلية السفر غداً الثلاثاء

31 يناير 2022 . الساعة 12:53 بتوقيت القدس
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أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني، عن كشف جديد للمسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء.

وذكرت أن السفر سيكون للمتأخرين من الكشف السابق والحافلة الأولى، والثانية، والثالثة حتى الرقم (100) من الكشف الجديد رقم (2022/6) اضغط هنا

كذلك السفر للحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/5) اضغط هنا

ودعت الهيئة المسافرين للتواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وبينت أن إجراء فحص كورونا للمسافرين من الكشف الجديد غداً الثلاثاء (الأولى والثانية والثالثة حتى 100) ستكون في مركز شهداء رفح الصحي، ومن ثم التوجه للصالة الخارجية للمعبر.

وأضحت أن مواعيد إجراء فحص كورونا لباقي حافلات الكشف الجديد في جميع المراكز الصحية بالمحافظات، على النحو الآتي:

- الثلاثاء 2/1: فحص الحافلات (باقي 3 حتى 5).

- الأربعاء 2/2: فحص الحافلات (6-8).

- الخميس 2/3: فحص الحافلتين (10،9).

ودعت المسافرين لضرورة الالتزام بموعد سفرهم وعدم التأخر عنه، وإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#معبر رفح #آلية السفر #كشف مسافرين

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