"بحر" يشيد بصمود أهالي النقب في وجه إرهاب الاحتلال

هاتف رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر، رئيس مجلس إقليمي القرى غير المعترف بها في النقب المحتل عطية الأعسم، مشيدًا بصمود أهالي النقب في وجه الإرهاب الصهيوني وهجمة قوات الاحتلال المستمرة عليهم، وتمسكهم بأرضهم.

وقال بحر في تصريح وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، اليوم الإثنين: "إن الشعب الفلسطيني في كل مكان يقف مع النقب، ويرفض همجية الاحتلال ومحاولاته سرقة الأرض وتهجير أهالي النقب"، داعياً إلى تظافر جهود كل أهالي النقب للاستمرار في مواجهة مخططات الاحتلال وإفشالها.

وأضاف "أن ما يقوم به أهالي النقب هو درس للتاريخ والانتماء للوطن، فأنتم اليوم تمثلون شرف الأمة"، مؤكداً على أهمية تكاتف الكل الفلسطيني نصرة للنقب وأهله، والعمل من أجل تحرير فلسطين ليجتمع الفلسطينيون للصلاة في الأقصى المبارك محرراً.

من جهته؛ شكر الأعسم رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. بحر على اتصاله، مؤكداً أن أهالي النقب مصرون على مواجهة ظلم الاحتلال وعدوانه، والحفاظ على أرضهم وحقوقهم.

المصدر / فلسطين أون لاين