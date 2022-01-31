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مقتل شرطيين اثنين في إطلاق نار غربي ألمانيا

31 يناير 2022 . الساعة 11:37 بتوقيت القدس
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قتل شرطيان ألمانيان، اليوم الإثنين، في إطلاق نار أثناء قيامهما بدورية تفتيش روتينية غربي البلاد.

وأعلنت شرطة مدينة كايزرسلاوترن مقتل اثنين من عناصرها وهما امرأة تبلغ 24 عامًا، ورجل يبلغ 29 عامًا، أثناء تفتيش مروري قرب بلدة كوسيل، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".

وأضافت أن الشرطيين حاولا طلب المساعدة بالاتصال من جهاز اللاسلكي الخاص بهما لكنهما لقيا حتفهما قبل وصول التعزيزات الأمنية إليهما.

وأشارت الشرطة أنه تجري حاليا عملية بحث عن مشتبهين، لافتة إلى عدم امتلاكها وصف للجناة أو السيارة التي استخدموها أو الاتجاه الذي فروا فيه فضلا عن جهلها بدوافع الحادث.

المصدر / الأناضول
تلجرام
#ألمانيا #قتل شرطة #جناة

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