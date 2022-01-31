3 وفيات و2369 إصابة بــ"كورونا" بغزة

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 3 حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" في قطاع غزة.

وأفادت خلال التقرير اليومي للحالة الوبائية في القطاع، أنه تم تسجيل 2369 إصابة جديدة بكورونا، مشيرة إلى إجرائها 4885 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضافت الوزارة، أنه تم تسجيل 95 حالة تعافٍ جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 203028 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 11348 حالة، وإجمالي المتعافين 189923 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1757 وفاة.

وأوضحت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 110 حالة، من بينها 51 حالات خطيرة وحرجة.

وذكرت أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغت 1957960 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 584905 شخص.

المصدر / فلسطين أون لاين