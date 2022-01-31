الاحتلال يُسجل 238 إصابة بالمتحور الجديد "أوميكرون الخفي"

أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، تسجيل 238 إصابة بالسلالة الجديدة من متحور "أوميكرون"، والتي يطلق عليها "أوميكرون الخفي"، ويرمز له "بي أيه 2".



وأعربت في بيان لها، اليوم الاثنين، "عن خشيتها من تأثير المتحور الجديد، على الحالة الوبائية، في ظل تزايد الإصابات بأعداد غير مسبوقة".



و"سُجل اليوم، نحو 74 ألف إصابة جديدة بكورونا في دولة الاحتلال، فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة 1083 مريضًا، بينهم 259 موصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي"، وفق الصحة الإسرائيلية.



وتقول منظمة الصحة العالمية: "إن السلالة الفرعية من (أوميكرون)، التي أطلقت عليها (بي أيه 2)، تختلف عن الطفرات السابقة، بسبب الطبيعة الجديدة للبروتين الشوكي للفايروس".



و"تتميز السلالة الجديدة بسرعة انتقال أكثر، لكنها لا تؤدي إلى أعراض أكثر خطورة من الاوميكرون"، وفق "منظمة الصحة".

المصدر / فلسطين أون لاين