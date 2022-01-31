"بارزاني" يعلن مبادرة لإنهاء الأزمة السياسية بالعراق

أعلن زعيم الحزب "الديمقراطي الكردستاني" مسعود بارزاني، الإثنين، عن مبادرة لإنهاء الأزمة السياسية في العراق.

جاء ذلك في رسالة للشعب العراقي، نشرها المكتب الإعلامي للزعيم "الديمقراطي الكردستاني" (31 مقعدا بالبرلمان من أصل 329).

وقال بارزاني: "من أجل حل المشاكل وتوفير بيئة مناسبة وجيدة للعملية السياسية في العراق، طرحت مبادرة سياسية".

وأضاف: "في سياق هذه المبادرة، أقترح أن يقوم نيجيرفان بارزاني (رئيس إقليم كردستان) ومحمد الحلبوسي (رئيس البرلمان العراقي) بزيارة مقتدى الصدر والتشاور حول كيفية مواصلة العملية السياسية وإزالة العقبات والمشاكل".

وأردف: "آمل أن تكون لهذه المبادرة نتائج إيجابية، وتكون في مصلحة العراق وجميع مكوناته"، دون تفاصيل أكثر.

ووصل في وقت سابق الإثنين، نيجيرفان بارزاني والحلبوسي إلى محافظة النجف (جنوب)، للقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لبحث تشكيل الحكومة.

وتصدرت "الكتلة الصدرية" الانتخابات التي أجريت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بـ 73 مقعدا، تلاها تحالف "تقدم" 37، وائتلاف "دولة القانون" 33، ثم الحزب "الديمقراطي الكردستاني" 31.

ويسعى الصدر إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية، بخلاف بقية قوى "الإطار التنسيقي"، التي تطالب بحكومة أغلبية سياسية للقوى الشيعية داخل البرلمان.

المصدر / فلسطين أون لاين