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الاحصاء: ارتفاع أسعار المنتج خلال 2021

31 يناير 2022 . الساعة 09:44 بتوقيت القدس
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أفاد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بتسجيل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في الضفة الغربية وقطاع غزة ارتفاعاً نسبته 2.67% خلال العام 2021 مقارنة مع العام السابق، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المنتج 98.04 خلال العام 2021.

وعزا "الإحصاء" في بيان صدر عنه اليوم الإثنين، السبب الرئيس لهذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 25.02%، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 4.35%، وأنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 3.80%، ونشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.68%، على الرغم من انخفاض أسعار السلع ضمن نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بمقدار 2.73%، خلال العام 2021 مقارنة بالعام السابق.

وسجلت أسعار المنتج للسلع المنتجة محلياً والمصدرة للخارج ارتفاعاً نسبته 6.72%، كما سجلت أسعار المنتج للسلع المنتجة والمستهلكة محلياً ارتفاعاً نسبته 2.23% خلال العام 2021 مقارنة بالعام السابق.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#قطاع غزة #الإحصاء #أسعار المنتج #الضفة الغربية #المستهلك المحلي

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