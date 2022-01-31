وظيفة شاغرة في الأونروا بغزة

إعلان توظيف صادر عن الأونروا بقطاع غزة تعلن فيه عن وظيفة محلل بيانات Data Analyst وذلك للعمل في برنامج الحماية والحيادية بمكتب غزة الإقليمي وفقاً لما يلي :

مهام الوظيفة

• يدعم إدارة جميع قواعد البيانات وأنظمة المعلومات داخل مكتب حماية البرامج ، ويتواصل مع موظفي تكنولوجيا المعلومات / قاعدة البيانات في الميدان والمقر الرئيسي حسب الاقتضاء ، وعند الاقتضاء مع موفري الخدمات الخارجيين - يكتب وثائق قاعدة البيانات بما في ذلك معايير البيانات والإجراءات والتعاريف ، ويصدر التقارير وتحليلها وتقييمها واقتراح التغييرات على قواعد البيانات الموجودة.

• يراقب ويتحكم في موارد أجهزة وبرامج P&N ، ويوفر دعم البنية التحتية لأنظمة تكنولوجيا المعلومات ، ومراقبة السرية والمعايير المعمول بها لدعم البنية التحتية وأمن البيانات والأمن المادي للمواد والمعدات والملفات والعناصر الأخرى داخل مكتب الحماية والحياد والمراقبين والتقارير والتوصية بمتطلبات الأجهزة و / أو البرامج و / أو غيرها من متطلبات سعة معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية.

• التنسيق مع الموظفين الميدانيين ISO المناسبين في حل أي مشكلة تتعلق بشبكة P&N أو الاتصالات السلكية واللاسلكية أو نظام البريد الإلكتروني.

• يساعد في تصميم وتخطيط وتحرير المواد الإعلامية ، بما في ذلك إنتاج المنتجات المنشورة إلكترونيًا والتقارير الفنية والنماذج.

• يدعم موظفي P & N في تجميع البيانات ، وإنتاج الإحصاءات ، وتحليل الاتجاهات وإعداد التقارير كما هو مطلوب ، بما في ذلك جميع المهام المتعلقة بنظام الإدارة القائمة على النتائج.

• يدعم نقطة الاتصال الحيادية وموظف تعميم الحماية على وجه التحديد ومكتب P&N بشكل عام للإبلاغ عن بيانات الحماية والحيادية والمسائل والاجتماعات كما هو مطلوب. يشمل العمل توفير الدعم الفني والمساندة لجميع الجوانب المتعلقة بالبيانات للعمل الحيادي ، ودعم تنظيم اجتماعات الحياد وتقديم تقارير عنها في المكتب الإقليمي ، وتدريب الموظفين على استخدام أدوات جمع البيانات وتحليلها ، والاتصال بالموظفين حسب الحاجة.

• يؤدي واجبات أخرى كما قد يتم تعيينها من قبل المشرف (ق).

مؤهلات الوظيفة

- شهادة جامعية في علوم الكمبيوتر أو الهندسة الكهربائية أو تخصص ذي صلة.

- خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات في نظام المعلومات الفنية و / أو إدارة المعلومات.

- الخبرة والمعرفة بشبكات المناطق المحلية.

- خبرة في تقديم المشورة ومساعدة ودعم المستخدمين غير التقنيين لنظم المعلومات.

- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية تحدثًا وكتابة.

ملاحظات هامة

نوع العقد ومدته: عقد محدود المدة لمدة 6 أشهر ؛ قابل للتجديد؛ يخضع التعيين لتأكيد التمويل.

- الراتب الأساسي الشهري 1448.30 دولارًا أمريكيًا .

- عند التعيين ، سيُطلب من جميع الأفراد التوقيع على شهادة ذاتية ، تؤكد أنهم لم يرتكبوا أي جريمة جنائية أو أدينوا بها أو تمت مقاضاتهم عليها وأنهم لم يشاركوا ، عن طريق الفعل أو الإهمال ، في ارتكاب أي انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي.

- يخضع الموظفون لسلطة المفوض العام للأونروا وللتعيين من قبله أو عنها.

- الأونروا ملتزمة بتحقيق التكافؤ بين الجنسين على جميع مستويات التوظيف في إطار أجندة النوع الاجتماعي الحالية على مستوى الأمم المتحدة وتشجع بقوة الطلبات المقدمة من المتقدمين المؤهلين من المجموعات الممثلة تمثيلاً ناقصًا.

طريقة التسجيل

- رقم هذه الوظيفة هو 172389

- اسم الوظيفة باللغة الانجليزية هو | Data Analyst

- عند التسجيل بالموقع واختيار الدولة لن تجد دولة فلسطين وإنما ستجد الأراضي الفلسطينية باللغة الانجليزية كالتالي :

( State of Palestine )

- على المعنيين التسجيل وعمل حساب في موقع (inspira.un.org ) الخاص بوظائف الأمم المتحدة والبحث عن الشاغر المذكور عبر إدخال رقم او اسم الوظيفة (باللغة الإنجليزية)

- ملاحظة | يمكنكم مشاهدة فيديو يساعد في عملية التسجيل من خلال الرابط التالي :

https://youtu.be/zd7hfwWz24g

- ينتهى التسجيل لهذه الوظيفة بتاريخ 9/2/2022