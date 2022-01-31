تقام اليوم.. الشجاعية x غزة الرياضي وشباب خانيونس x شباب جباليا

غزة/ إبراهيم أبو شعر:

يسعى اتحاد الشجاعية لمواصلة التقدم في صدارة ترتيب الدوري الممتاز لكرة القدم (موسم 2021-2022)، في مباراته أمام غزة الرياضي اليوم لحساب الجولة التاسعة، فيما يستقبل شباب خانيونس ضيفه شباب جباليا بحثاً عن فوز لأصحاب الأرض وتصحيح مسار الثوار.

الشجاعية x غزة الرياضي

يتطلع اتحاد الشجاعية لمواصلة انتصاراته عندما يلتقي جاره غزة الرياضي في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب اليرموك، وتعد فرصة قوية للمنطار لتأمين صدارة الترتيب قبل ختام مرحلة الذهاب، فيما تعتبر مهمة العميد صعبة لكنه يأمل في الخروج بفوز مهم.

الشجاعية يدخل اللقاء منتشياً بما حققه من فوز ثمين أمام الأهلي العائد للدرجة الممتازة حديثاً في الجولة الماضية، وهو ما يتطلع لتكراره أمام رفيق الأهلي في الصعود غزة الرياضي.

المنطار نجح في الحفاظ على سجله خالياً من الهزيمة على مدار المباريات الثمانية التي لعبها منذ بداية الدوري في الموسم الحالي، إلى جانب عدم خسارته في أي مباراة خلال (11) مباراة لعبهم في مرحلة الإياب من الموسم الماضي، وهذا يعتبر رقماً قياسياً في مسيرة الفريق بالبطولة.

الشجاعية يطمح إلى تحقيق فوزه السابع وتفادي أي تعثر قد يجعل الفريق يوقف انتصاراته، وهذا ما يجعله يحاول بقوة لحسم الأمور مبكراً في المباراة، مستفيداً من قوة الخط الهجومي للفريق، الذي تمكن من تسجيل (18) هدفاً خلال (8) مباريات.

وتمكن المنطار من الفوز في مبارياته الستة على الشاطئ والهلال وشباب رفح واتحاد وشباب خانيونس والأهلي، وتعادل في مرتين أمام الصداقة وشباب جباليا.

الشجاعية الذي ينفرد بصدارة الترتيب برصيد (20) نقطة، نجح في تحقيق الفوز في (4) مناسبات خلال آخر (6) مباريات لعبها أمام غزة الرياضي، وتعادل الفريقان في مباراتين.

غزة الرياضي سيكون في مهمة ليست بالسهلة وهو يبحث عن العودة لسكة الانتصارات، التي غابت عنه بالتعادل مع الصداقة في الجولة الماضية بعدما حقق فوزين متتاليين في الجولتين السادسة والسابعة.

الرياضي الذي يحتل المركز السابع في الترتيب برصيد (10) نقاط وبفارق الأهداف عن الصداقة صاحب نفس الرصيد، سيحاول التعامل مع المباراة بجهد مضاعف خاصة وأنه يملك فرصة للاقتراب من مربع المنافسة، إلى جانب استعادة ذاكرة الانتصارات الغائبة عنه في آخر ستة مباريات لعبها أمام الشجاعية.

ويملك العميد في سجل مبارياته فوزين حققهما أمام الشاطئ والهلال، وتعادل مع شباب جباليا والأهلي وخدمات رفح والصداقة، لكنه خسر من شباب رفح واتحاد بيت حانون.

الفوز الأخير للعميد على الشجاعية جاء في الأسبوع الثاني من الدوري الممتاز لموسم 2017/2018، ويأمل في أن يكرره الفريق في مباراة اليوم وتفجير مفاجأة من العيار الثقيل، والتي سيوجه بها خدمة لنفسه أولاً ولملاحقي الشجاعية على الصدارة ثانياً.

شباب خانيونس x شباب جباليا

بدوره يستقبل شباب خانيونس ضيفه شباب جباليا وعينه على مواصلة الانتصارات وتذليل الفارق مع المتصدر اتحاد الشجاعية أو الحفاظ عليه على أقل تقدير، ويأمل شباب جباليا في تكرار فوزه على النشامى ذهاباً وإياباً في الموسم الماضي.

النشامى نجح في اقتحام مربع المنافسة بقوة خاصة بعد فوزه الثمين على شباب رفح في الجولة الماضية بهدف دون رد، ليعزز الفريق من موقفه بوصوله إلى 14 نقطة وضعته في المركز الرابع، وأصبح يملك الدافع من أجل الاستمرار في تحقيق الانتصارات.

وافتتح شباب خانيونس الموسم الحالي بتعادلين أمام بيت حانون وخدمات رفح قبل أن يتمكن من تحقيق الفوز في (4) مباريات على حساب الشاطئ والهلال والصداقة وشباب رفح، وخسر من الشجاعية واتحاد خانيونس.

ومر شباب خانيونس بظروف صعبة للغاية في الموسم الماضي كادت أن تطيح به للدرجة الأولى، إلا أن التغييرات التي طرأت على الفريق في الموسم الحالي جعلته أكثر قوة ورغبة في تعويض جماهيره ما عاشته معه من أوقات صعبة في الموسم المنصرم.

النشامى يدخلون المباراة وهم أمام فرصة لرد الاعتبار بعد الخسارة أمام شباب جباليا في الموسم الماضي ذهاباً وإياباً، ويتطلعون إلى استعادة تفوقهم على الثوار في مباراة اليوم، التي ستزيد من حظوظ الفريق التنافسية قبل إنتهاء مرحلة الذهاب من البطولة.

أما شباب جباليا فلا يمر بأفضل أحواله في الموسم الحالي خاصة وأنه لم يتمكن من حصد سوى (7( نقاط من فوز وحيد وأربعة تعادلات وتلقى الخسارة في ثلاثة مباريات، وهذا ما يجعله يقاتل بكل قوته من أجل العودة بالفوز من أمام شباب خانيونس.

يدرك الثوار أن مهمتهم صعبة للغاية خاصة وأن النشامى لن يفرط بأي نقطة بسهولة، إلا أن الموقف الصعب للفريق الذي بدأ البطولة من أجل المنافسة على اللقب، يدفعه للإصرار على تحقيق الانتصار والتقدم في الترتيب بشكل تدريجي أو على الأقل لتفادي مراكز الخطر التي أصبحت قريبة للغاية منه.

شباب جباليا سيعمل على تدارك نفسه مبكراً في مشوار الدوري، وتأمين مركز آمن في الترتيب يبعده عن الدخول في أي صراعات للهبوط في مرحلة الإياب، والتي ستكون أكثر قوة وندية مما سيزيد صعوبة مهمة الفريق.

وحقق الثوار خلال مشواره في الدوري الفوز مرة واحدة أمام خدمات الشاطئ، وتعادل الفريق في أربعة مباريات أمام غزة الرياضي وبيت حانون والهلال والشجاعية وخسر من خدمات رفح والصداقة واتحاد خانيونس.