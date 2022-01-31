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مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة

31 يناير 2022 . الساعة 09:01 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

اقتحم مستوطنون متطرفون، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن عشرات المستوطنين وطلاب المعاهد التوراتية اقتحموا "الأقصى"، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته.

وشهد "الأقصى" تواجد للمصلين وطلبة العلم والحراس الذين تصدوا لاقتحام المستوطنين منعوهم من التجول بحرية في الباحات.

يشار إلى أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فساداً.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#اقتحام الأقصى #مستوطنون #انتهاكات الاحتلال #تهويد القدس

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