الطقس: غائم جزئي وزخات من الأمطار مساءً

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو اليوم الإثنين، غائما جزئيا وباردا إلى شديد البرودة ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويحتمل في ساعات المساء والليل سقوط زخات من الأمطار المتفرقة فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو شديد البرودة فوق معظم المناطق ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا إلى بارد نسبي نهارا وشديد البرودة ليلا حيث تبقى درجات الحرارة أقل من معدلها السنوي العام، وتبقى الفرصة مهيأة حتى ساعات الظهيرة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأربعاء، يكون الجو صافيا إلى غائم جزئي وباردا إلى بارد نسبي نهارا وشديد البرودة ليلا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس المقبل، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا إلى بارد نسبي نهارا وشديد البرودة ليلا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث تبقى حول معدلها السنوي العام وفرصة لإمطار متفرقة خلال ساعات الليل، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر: التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.

المصدر / فلسطين أون لاين