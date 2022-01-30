القيادي عمارة يدعو لتحرك واسع لإسناد الأسرى الإداريين

دعا شاكر عمارة القيادي في حركة حماس، إلى ضرورة التحرك الشعبي والفصائلي لإسناد ونصرة الأسرى الاداريين في معركتهم ضد سياسة الاعتقال الإداري التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال عمارة، في تصريح صحفيّ، اليوم الأحد: إنّ مئات الأسرى الإداريين يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال منذ بداية الشهر الحالي من أجل فضح الاحتلال وسياساته اللاقانونية تجاه نخب الشعب الفلسطيني ونشطائه.

وشدّد على أهمية هذه الخطوة التي قام بها الأسرى الإداريون بدعم من الحركة الأسيرة؛ لما لها من ردود فعل على مستوى المؤسسات الدولية وعلى الاحتلال كذلك، لافتًا إلى إمكانية تصاعد الخطوات الاحتجاجية ضد الاعتقال الإداري في المدّة المقبلة وصولًا إلى الإضراب المفتوح عن الطعام.

وأعلن نحو 500 أسير إداري عن خطواتهم الاحتجاجية في اليوم الأول من العام الجاري، والتي تتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية وغير المسبوقة لكل إجراءات قضاء الاحتلال المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

المصدر / فلسطين أون لاين