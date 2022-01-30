العاصفة "مالك" تحصد أرواح 3 أشخاص شمالي أوروبا

لقي 3 أشخاص مصرعهم جراء العاصفة "مالك" التي ضربت الأجزاء الشمالية من القارة الأوروبية.

العاصفة التي وصلت سرعة الرياح خلالها في بعض المناطق إلى 160 كيلومترا في الساعة، أثرت سلبا على الحياة في اسكتلندا والدنمارك وفنلندا والنرويج والسويد.

ففي اسكتلندا لقي شخصان حتفهما تحت الأشجار التي سقطت جراء العاصفة، فيما شهدت آلاف المنازل انقطاعا للتيار الكهربائي.

أما في الدنمارك توفيت سيدة تبلغ من العمر 78 عاما إثر سقوطها وإصابتها بجروح أودت بحياتها.

وإلى الشمال من الدنمارك وتحديدا في النرويج لحقت أضرار جسيمة بالمنازل والسيارات والقوارب بسبب العاصفة.

وتسبب تساقط الثلوج بكثافة في فنلندا بحوادث مرورية وتعطل في حركة الحافلات والقطارات في أجزاء من البلاد.

وفي وقت سابق أعلنت شرطة مقاطعة براندنبورغ شمالي ألمانيا وفاة شخص نتيجة سقوط ملصق انتخابي خلال العاصفة الشديدة في بلدة بيليتز، الواقعة على بعد 50 كيلومترا جنوب غربي برلين.

المصدر / الأناضول