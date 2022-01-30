فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أبو زهري: مقاطعة الفصائل الكبرى لاجتماع المركزي ترفع عنه الشرعية

محسن لـ "فلسطين أون لاين": مقاطعة "الشعبية" لاجتماع "المركزي" سيفقده الشرعية

"الجهاد الإسلامي" تدين استقبال الإمارات رئيس دولة الاحتلال

جرار: انعقاد المركزي دون توافق يقضي على منظمة التحرير

"التنسيقي" يدعو الفصائل لمقاطعة المركزي أسوةً بالشعبية

11 وفاة و8657 إصابة بـ"كورونا" في الضفة وغزة

إمهال متهم 10 أيام لتسليم نفسه للقضاء العسكري بغزة

صحة رام الله: عدد الإصابات الفعلي بكورونا يوميا يفوق الـ15 ألف إصابة

محكمة فيدرالية في تكساس تمنع تطبيق قانون محاربة المقاطعة

أونروا" تصرف مساعدات مالية لمتضررين من عدوان مايو 2021

"الجهاد الإسلامي" تدين استقبال الإمارات رئيس دولة الاحتلال

30 يناير 2022 . الساعة 17:41 بتوقيت القدس
...

أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، استقبال دولة الإمارات العربية، رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي "يتسحاق هرتسوغ" على أراضيها، اليوم.

وأكدت الحركة، في بيان صحفي، أن استقبال ما وصفتهم بـ"رؤوس الارهاب والتطرف" هو تدنيس للأرض العربية، ومحاولة لفرض وجود الاحتلال الباطل وقبوله في المنطقة العربية، "ولكن هيهات لكل المطبعين والمستبدين الذين يسيرون في طريق معاكس لإرادة شعوب الأمة وتطلعاتها".

وقالت الجهاد الإسلامي، "إنه في الوقت الذي يتصاعد فيه الاٍرهاب الصهيوني الذي يستهدف الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، تستقبل "أبو ظبي" أحد عتاة التطرّف والارهاب اليهودي "اسحق هرتسوغ" لتعزيز تحالف التطبيع الذي يتجاور كل المحرمات ويمثل ردة عن الثوابت  القومية والإسلامية".

والتقى هرتسوغ، فور وصوله صباح اليوم للإمارات، ولي العهد محمد بن زايد في أبو ظبي.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#الجهاد الإسلامي #الامارات #رئيس الاحتلال

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة