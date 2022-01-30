"الجهاد الإسلامي" تدين استقبال الإمارات رئيس دولة الاحتلال

أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، استقبال دولة الإمارات العربية، رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي "يتسحاق هرتسوغ" على أراضيها، اليوم.

وأكدت الحركة، في بيان صحفي، أن استقبال ما وصفتهم بـ"رؤوس الارهاب والتطرف" هو تدنيس للأرض العربية، ومحاولة لفرض وجود الاحتلال الباطل وقبوله في المنطقة العربية، "ولكن هيهات لكل المطبعين والمستبدين الذين يسيرون في طريق معاكس لإرادة شعوب الأمة وتطلعاتها".

وقالت الجهاد الإسلامي، "إنه في الوقت الذي يتصاعد فيه الاٍرهاب الصهيوني الذي يستهدف الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، تستقبل "أبو ظبي" أحد عتاة التطرّف والارهاب اليهودي "اسحق هرتسوغ" لتعزيز تحالف التطبيع الذي يتجاور كل المحرمات ويمثل ردة عن الثوابت القومية والإسلامية".

والتقى هرتسوغ، فور وصوله صباح اليوم للإمارات، ولي العهد محمد بن زايد في أبو ظبي.

المصدر / فلسطين أون لاين