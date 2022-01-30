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خلال الساعات الـ24 الأخيرة

11 وفاة و8657 إصابة بـ"كورونا" في الضفة وغزة

30 يناير 2022 . الساعة 16:43 بتوقيت القدس
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أعلنت وزارة الصحة برام الله، مساء اليوم، تسجيل 11 وفاة و8657 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1023 حالة تعافٍ خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأشارت الوزارة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية، إلى تسجيل7 حالات وفاة في قطاع غزة، وحالتين في محافظة طوباس وحالة في محافظة طولكرم، وحالة في محافظة جنين نتيجة الإصابة بالفيروس.

وذكرت أن الإصابات الجديدة كانت على النحو التالي: طولكرم 449، وضواحي القدس 165، والخليل 541، وقلقيلية 179، وسلفيت 210، ونابلس 873، ورام الله والبيرة 1071، وبيت لحم 368، وجنين 337، وطوباس 96، وأريحا والأغوار 163، وقطاع غزة 1345، وشرقي القدس المحتلة 2860.

ولفتت الصحة إلى وجود 70 مريضا في غرف العناية المكثفة، كما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في المستشفيات بالضفة 150 مريضا، بينهم 22 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#قطاع غزة #الضفة الغربية #كورونا

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