التنسيقي" يدعو بقية الفصائل لمقاطعة "المركزي" أسوةً بقرار الشعبية

ثمن المجلس التنسيقي للقوائم الانتخابية المستقلة قرار الجبهة الشعبية بمقاطعة اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير.

ودعا المجلس في بيانٍ صحفي، اليوم الأحد، فصائل منظمة التحرير إلى مقاطعة اجتماع "المركزي"، والإعلان عن ذلك.

وتقدم المجلس بالشكر للشعبية على موقفها "الجريء والوطني"، واصفاً القرار بأنه "مدعاةٌ للفخر وشرفٌ كبيرٌ يحمله كلّ مَنْ يقاطع هذا الاجتماع غير الشرعي".

كما دعا البيان حركة فتح للتريث، "وبدلاً من اللهث وراء مجلس مركزي لا يمثل الشعب الفلسطيني، الذهاب نحو تحقيق مصالحة وبرنامج وطني، وانتخابات شاملة يتم التوافق عليها في لقاءات الجزائر".

وأعلنت الجبهة الشعبية اليوم، مقاطعتها لدورة المجلس المركزي المُقرر عقده في رام الله الأحد المقبل، مؤكدةً رفضها أي خطوات تُعمق الانقسام وحالة الشرذمة في الساحة الفلسطينية، وتُعزز من نهج التفرد والهيمنة في المؤسسة الوطنية.

المصدر / فلسطين أون لاين