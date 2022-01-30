فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أبو زهري: مقاطعة الفصائل الكبرى لاجتماع المركزي ترفع عنه الشرعية

محسن لـ "فلسطين أون لاين": مقاطعة "الشعبية" لاجتماع "المركزي" سيفقده الشرعية

"الجهاد الإسلامي" تدين استقبال الإمارات رئيس دولة الاحتلال

جرار: انعقاد المركزي دون توافق يقضي على منظمة التحرير

"التنسيقي" يدعو الفصائل لمقاطعة المركزي أسوةً بالشعبية

11 وفاة و8657 إصابة بـ"كورونا" في الضفة وغزة

إمهال متهم 10 أيام لتسليم نفسه للقضاء العسكري بغزة

صحة رام الله: عدد الإصابات الفعلي بكورونا يوميا يفوق الـ15 ألف إصابة

محكمة فيدرالية في تكساس تمنع تطبيق قانون محاربة المقاطعة

أونروا" تصرف مساعدات مالية لمتضررين من عدوان مايو 2021

"التنسيقي" يدعو الفصائل لمقاطعة المركزي أسوةً بالشعبية

30 يناير 2022 . الساعة 16:21 بتوقيت القدس
...
أعضاء في المجلس التنسيقي خلال مؤتمر سابق ( صورة أرشيفية)

ثمن المجلس التنسيقي للقوائم الانتخابية المستقلة قرار الجبهة الشعبية بمقاطعة اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير.

ودعا المجلس في بيانٍ صحفي، اليوم الأحد، فصائل منظمة التحرير إلى مقاطعة اجتماع "المركزي"، والإعلان عن ذلك.

وتقدم المجلس بالشكر للشعبية على موقفها "الجريء والوطني"، واصفاً القرار بأنه "مدعاةٌ للفخر وشرفٌ كبيرٌ يحمله كلّ مَنْ يقاطع هذا الاجتماع غير الشرعي".

كما دعا البيان حركة فتح للتريث، "وبدلاً من اللهث وراء مجلس مركزي لا يمثل الشعب الفلسطيني، الذهاب نحو تحقيق مصالحة وبرنامج وطني، وانتخابات شاملة يتم التوافق عليها في لقاءات الجزائر".

وأعلنت الجبهة الشعبية اليوم، مقاطعتها لدورة المجلس المركزي المُقرر عقده في رام الله الأحد المقبل، مؤكدةً رفضها أي خطوات تُعمق الانقسام وحالة الشرذمة في الساحة الفلسطينية، وتُعزز من نهج التفرد والهيمنة في المؤسسة الوطنية.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#الجبهة الشعبية #الفصائل الفلسطينية #المجلس المركزي #المجلس التنسيقي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة