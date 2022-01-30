صحة رام الله: عدد الإصابات الفعلي بكورونا يوميا يفوق الـ15 ألف إصابة

قال كمال الشخرة المتحدث باسم وزارة الصحة في رام الله، اليوم الأحد، إن عدد الإصابات الفعلي بوباء كورونا يفوق الـ15 ألف إصابة يوميا.

وأشار إلى أن نسبة الإيجابية في الفحوصات بلغت ما بين 30-40 % إلى جانب وجود 156 حالة في المستشفيات، مؤكدا عدم التزام المواطنين بإجراءات الوقاية للحد من انتشار الوباء.

وأوضح الشخرة في تصريح إذاعي، أن الارتفاع الكبير في الإصابات يعود إلى التجمعات الكبيرة خلال المنخفض الجوي الأخير، وإلى طفرة "أوميكرون" سريعة الانتشار.

وبين أن عدم تلقي اللقاح يؤدي إلى ظهور أعراض شديدة على المصابين.

المصدر / وكالات