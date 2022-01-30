أونروا" تصرف مساعدات مالية لمتضررين من عدوان مايو 2021

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، في قطاع غزة، بدء صرف مساعدات مالية لمئات العائلات التي تضررت منازلها خلال العدوان الإسرائيلي الأخير في مايو/ أيار الماضي، وذلك يوم غد الإثنين.

وقالت "أونروا"، في بيان الأحد: "هذه المساعدات النقدية التي تبلغ قيمتها نحو مليون و940 ألف دولار، تأتي ضمن جهودها لمساعدة العائلات (اللاجئة) المُتضررة خلال العدوان الأخير".

وأضافت: "هذه المساعدات مخصصة لإصلاح 600 منزل تأثرت جزئيا جراء التصعيد الأخير، بالإضافة إلى دعم 555 عائلة، من خلال دفع المستحقات المالية لبدل الإيجار للفترة من يناير/ كانون الثاني إلى أبريل/ نيسان 2022".

وأوضحت أنها تواصلت مع نحو "700 عائلة جديدة، لتوقيع التعهدات الخاصة بإصلاح منازلهم، والتي يقدر مجموعها بمليون و500 ألف دولار، وذلك خلال الأسبوع المقبل".

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قال توماس وايت، شؤون مدير "أونروا" بغزة، إن عدد المنازل التي تضررت بشكل كلي أو جزئي خلال العدوان الأخير بلغت نحو 8300 منزل تعود ملكيته للاجئين فلسطينيين.

ولمدة 11 يوما، شنت دولة الاحتلال عدوانا على غزة، انتهى بإعلان التهدئة في 21 مايو/ أيار الماضي، خلّف مئات الشهداء والجرحى، إضافة إلى دمار واسع النطاق.

وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين والخدمات الأساسية، لاسيما التعليم والصحة، لأكثر من 5.5 ملايين لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس، الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، إلى أن يتم التوصل إلى حل لقضيتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين