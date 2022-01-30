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"المدهون" يثمن مقاطعة الشعبية دورة المجلس المركزي

30 يناير 2022 . الساعة 14:29 بتوقيت القدس
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ثمن عضو دائرة العلاقات الوطنية في حركة حماس، إبراهيم المدهون، موقف الجبهة الشعبية الوطني والمسؤول في مقاطعة دورة المجلس المركزي المُقرر عقده في رام الله.

وقال المدهون في تغريدة له، على تويتر، اليوم الأحد: نرى في رؤيتها المقدمة أرضية وطنية لمعالجة الاشكال الفلسطيني والخروج من الأزمة، وتطرح الشعبية رؤية بناءة ووطنية ومسؤولة.

وأضاف: "أتمنى استجابة فتح للصوت الوطني ووقف القرارات المنفردة المعطلة".

وأعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مقاطعتها لاجتماع المجلس المركزي المُقرر عقده في رام الله في السادس من الشهر الجاري، تأكيداً على موقفها السابق الرافض لأي خطوات تُعمق الانقسام وحالة الشرذمة في الساحة الفلسطينية. وتُعزز من نهج التفرد والهيمنة في المؤسسة الوطنية.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#حماس #الشعبية #المدهون

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