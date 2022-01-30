الاحتلال يقمع وقفة منددة بالممارسات ضد سكان النقب

قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، وقفة شرقي مدينة القدس المحتلة، خرجت للتنديد بالممارسات الإسرائيلية بحق السكان العرب في منطقة النقب.

وأفادت مصادر محلية أنّ عشرات الفلسطينيين نظموا وقفة بدعوة من "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان" التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، في تجمع الخان الأحمر البدوي (مهدد بالترحيل) شرقي القدس، تضامنا مع السكان العرب في النقب.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، وهتفوا بشعارات نصرة للنقب، ورفضا للممارسات الإسرائيلية.

وأشارت مصادر محلية إلى أنّ قوات الاحتلال قمعت الوقفة مستخدمة قنابل الصوت، وأغلقت التجمع البدوي ومنعت المواطنين من الدخول أو الخروج، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات في صفوف المشاركين.

وشهدت منطقة النقب مؤخرا احتجاجات متقطعة ومواجهات بين السكان العرب والشرطة؛ رفضا للاعتداءات الإسرائيلية بحقهم وتكرار هدم منازلهم، ومحاولة طردهم منها.

المصدر / فلسطين أون لاين-عرب 48