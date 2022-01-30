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الاحتلال يقمع وقفة منددة بالممارسات ضد أهالي النقب

30 يناير 2022 . الساعة 13:46 بتوقيت القدس
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قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، وقفة شرقي مدينة القدس، منددة بممارسات سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين في منطقة النقب.

وأفادت مصادر محلية أنّ عشرات الفلسطينيين نظموا وقفة بدعوة من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في تجمع الخان الأحمر البدوي (مهدد بالترحيل) شرقي القدس، تضامنا مع السكان العرب في النقب.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، وهتفوا بشعارات نصرة للنقب، ورفضا للممارسات الإسرائيلية.

وذكرت المصادر أنّ قوات الاحتلال قمعت الوقفة مستخدمة قنابل الصوت، وأغلقت التجمع البدوي ومنعت المواطنين من الدخول أو الخروج، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات في صفوف المشاركين.

وشهدت النقب مؤخرا احتجاجات متقطعة ومواجهات بين الفلسطينيين وشرطة الاحتلال؛ رفضا للاعتداءات الإسرائيلية بحقهم وتكرار هدم منازلهم، ومحاولة طردهم منها.

المصدر / فلسطين أون لاين-عرب 48
تلجرام
#القدس #النقب #تظاهرة #أهالي النقب

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