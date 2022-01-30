مظاهرة بالداخل المحتل احتجاجاً على عمليات الهدم في النقب

تنظم الجماهير الفلسطينية في الداخل المحتل، اليوم الأحد، مظاهرة قُطرية ضمن خطوات التصعيد التدريجي للنضال ضد هجمة التجريف والتحريش والهدم التي يتعرض لها النقب منذ أشهر.

وتنطلق المظاهرة من أمام مكتب رئاسة وزراء الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما يجعل التوقعات بتحوُّلها إلى مواجهات أمر وارد بقوة، سيّما وأنّ الاحتلال اعتدى على المسيرة التي شهدتها قرية الأطرش بالنقب قبل حوالي 3 أسابيع.

وتأتي المظاهرة القُطرية وتحديد مكانها أمام مكتب رئيس وزراء الاحتلال ضمن برنامج نضاليّ تصعيديّ لإرغام حكومة الاحتلال على وقف عمليات التجريف والتحريش ومصادرة ما تبقَّى من أراضي النقب والذي تقف خلفه بتنفيذ ممّا يسمى بـ"الصندوق الدائم لإسرائيل-كاكال".

ودعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل المحتل إلى أوسع مشاركة في المظاهرة القطرية التي ستجري اليوم صباحًا قبالة مكتب رئيس حكومة الاحتلال في القدس ضد الهجمة السُّلطوية لاقتلاع أهالي النقب من أراضيهم وبيوتهم وقراهم، واحتجاجًا على حملة الاعتقالات والملاحقات التي يتعرض لها شباب وشابات النقب.

وتُنظَّم المظاهرة بدعوة من لجنة المتابعة العليا، واللجنة القُطرية لرؤساء (السلطات المحلية العربية)، ولجنة التوجيه العُليا لفلسطينيّي النقب.

المصدر / فلسطين أون لاين