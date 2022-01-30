"حماس" تستنكر استقبال الإمارات لرئيس دولة الاحتلال

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" استقبال دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لرئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي على أراضيها، مؤكدةً رفضها لكل أشكال التطبيع معه.

وقالتحماس في بيان صحفي، اليوم الأحد: إن "استقبال قادة العدو في عواصمنا العربية والإسلامية مكافأة للاحتلال، وتشجيع على جرائمه بحق شعبنا".

وأضافت: أنه "من المؤسف أن تأتي هذه الزيارة في ظل تصاعد الهجمة الاحتلالية على شعبنا بالقتل والاعتقال حتى صبيحة هذا اليوم، وزيادة سياسة التطهير العرقي كما يحدث لأهلنا في القدس، ومواصلة السياسة الاستيطانية في الضفة، وحصار قطاع غزة، ومواصلة التنكيل بالأسرى".

ونبهت "حماس" إلى أن هذه الزيارات التطبيعية مع الاحتلال من شأنها أن تشجع الاحتلال على مواصلة وتصعيد عدوانه على شعبنا وتنكره لحقوقه، وهو ما حصل منذ انطلاق مسار التطبيع.

ودعت الحركة إلى التراجع الكامل عن مسار التطبيع الذي لا يخدم إلا مصالح الاحتلال في المنطقة، ويتعارض مع المصالح الوطنية للدول والشعوب العربية والإسلامية.

وكان هرتسوغ وزوجته وصلا، صباحاً، إلى أبو ظبي، في أول زيارة رسمية لرئيس (إسرائيلي) لدولة الإمارات، حيث استقبله وعقيلته وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، تلبية لدعوة الأخير.

المصدر / فلسطين أون لاين