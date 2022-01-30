غزة تُسجِّل ارتفاعًا حادًا في وفيات وإصابات فيروس "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، عن تسجيل 7 حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.

وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنها أجرت 2576 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفر عن تسجيل 1345 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وذكرت أنها سجلت 130 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 200659 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 9077 حالة، وإجمالي المتعافين 189828 حالة، وإجمالي الوفيات 1754 وفاة.

وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 102 حالة، من بينها 46 حالات خطيرة وحرجة.

ونبهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغت 1957960 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 580226 شخص.

المصدر / فلسطين أون لاين