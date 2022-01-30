مستوطنون يدنسون "الأقصى" بحماية قوات الاحتلال

اقتحم مستوطنون صباح اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى، بحماية من قوات الاحتلال .

وأفادت المصادر بأن مستوطنين اقتحموا "الأقصى" عبر باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا صلوات تلمودية.

يشار إلى أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فساداً.

المصدر / فلسطين أون لاين