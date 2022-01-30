الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأحد، حملة مداهمات واعتقالات طالت مناطق عدة من مدن الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

ففي القدس المحتلة، أفادت مصادر مقدسية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت سبعة مواطنين من بلدة العيسوية، بينهم شقيقان، وهم: محمد غانم مصطفى، ومحمد موسى مصطفى، وأمير مجدي مصطفى، وداود أبو ريالة، وعبد بلال محمود، والشقيقين هيثم وحسين عبيد، بعد أن داهمت منازل ذويهم في العيسوية، وفتشتها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت ستة مواطنين من بلدة الطور، عقب مداهمة منازلهم، وتفتيشها، وهم: أشرف الهدرة، ومجدي الهدرة، وهيثم أبو الهوى، ومحمد بكر أبو الهوى، ومحمد وائل أبو الهوى، وأنس قراوي.

كما اقتحمت تلك القوات منزل المواطن نصر الله محمود، وسلمته استدعاءً مراجعة مخابراتها.

وفي سياق متصل، ذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة حزما شمال شرق القدس، واعتقلت كلًا من: محمد الخطيب، ونديم الخطيب، وعودة الخطيب، بعد أن داهمت منازلهم، وفتشتها.

ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين