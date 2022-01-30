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"هنية" يعزي ذوي الحاجة المقدسية نعيمة فطافطة

30 يناير 2022 . الساعة 10:06 بتوقيت القدس
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رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية (أرشيف)

هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" عائلة الحاجة الفقيدة نعيمة فطافطة من بلدة سلوان في القدس المحتلة، التي وافتها المنية مساء الجمعة الماضية.

وقدّم هنية تعازيه الحارة بوفاة مرابطة من المرابطات في المسجد الأقصى، ووالدة الشهيد محمد، والأسيرين المحررين موسى وكايد، ووالدة الأسيرة المقدسية إيمان الأعور القابعة في سجن "الدامون"، مشيدًا بصبرها وتضحياتها بنفسها وأولادها في سبيل الدفاع عن القدس والأقصى.

وقال هنية إن "فطافطة كانت خنساء من خنساوات فلسطين، ومثالًا للأم الفلسطينية المناضلة الصابرة المقاوِمة"، داعيًا الله عز وجل أن يرحمها رحمةً واسعة، وأن يُلهم أهلها الصبر والسلوان.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#حماس #هنية #نعيمة فطافطة

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