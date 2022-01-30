"هرتسوغ" يزور الإمارات اليوم ويلتقي بن زايد

غادر رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، فجر اليوم الأحد، إلى الإمارات، في زيارة تستمرّ يومين.

ومن المقرّر أن يلتقي هرتسوغ بولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان، بوزير الخارجية، عبد الله بن زايد.

وسيفتتح هرتسوغ ما يطلق عليه اسم "يوم إسرائيل" في معرض "إكسبو 2000" في دبي.

وقال هرتسوغ قبيل مغادرته إنّ "معنى هذه الزيارة أكبر من كل الأمور العملية التي سنناقشها خلاله"، ولم ينشر مكتب هرتسوغ أمورًا عينية سيأتي على نقاشها، واكتفى بإطلاق تصريحات عامّة حول "السلام" والعلاقات مع الإمارات.

وتأتي زيارة رئيس الاحتلال "في وقت حساس" بعد قصف الحوثيين لأهداف في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وتلميحهم اليوم لاحتمالية قصف "إكسبو دبي".

وعقد بن زايد وهرتسوغ، في أكثر من مناسبة، مباحثات هاتفية منذ تولي هرتسوغ منصبه في تموز/ يوليو الماضي، كان آخرها في 13 كانون الثاني/ يناير الجاري، لتعزية هرتسوغ بوفاة والدته.

وفي 12 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، زار رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينيت، الإمارات، في أول زيارة لرئيس حكومة إسرائيلي منذ التوقيع تطبيع العلاقات الرسمية بين الجانبين بوساطة أميركية في أيلول/ سبتمبر 2020.

وبعد عام ونصف من توقيع "اتفاق أبراهام" في حديقة البيت الأبيض، تصاعد حجم التجارة الثنائية والتعاون الأمني والعسكري والاستخباراتي بشكل كبير بين دولة الاحتلال والإمارات، وقام وزراء إسرائيليون بعدة زيارات رسمية إلى الخليج من بوابة الإمارات.

المصدر / وكالات