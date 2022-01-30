اليوم.. مواجهة نارية بين مصر والمغرب بكأس الأمم الإفريقية

يتعين على منتخب مصر، حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب القارية (7)، إزاحة خصم عنيد آخر، عندما يلتقي نظيره المغربي اليوم، على ملعب "أحمدو أهيدجو" في العاصمة الكاميرونية ياوندي، في أقوى مباريات الدور ربع النهائي من كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، في حين ستكون السنغال مرشحة لتخطي غينيا الاستوائية.

وكان "الفراعنة" أخرجوا ساحل العاج، أحد المنتخبات المرشحة للمنافسة على اللقب، في الدور ثمن النهائي، لكنهم احتاجوا إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، والمواجهة هي السابعة بين المنتخبين في البطولة القارية، ويتفوق المغرب بثلاثة انتصارات مقابل فوزين لمصر في أدوار إقصائية وتعادل واحد.

ويعاني المنتخب المصري من عقم هجومي، حيث لم يسجل سوى هدفين في أربع مباريات حتى الآن، وعلق مدربه البرتغالي كارلوس كيروش على ذلك بقوله "يتعين علينا تطوير قدرتنا على التسجيل من دون أدنى شك، لقد خلقنا الفرص في جميع المباريات، لكننا لم نحسن ترجمتها إلى أهداف"، مضيفا: "لكي أكون واضحا، إذا فزنا بجميع مبارياتنا بنتيجة 1-صفر حتى النهاية فسأكون سعيدا جدا".

في المقابل، فاز المغرب، المتوج مرة واحدة عام 1976، في ثلاث مباريات من أصل أربع خاضها حتى الآن، بينها مباراة القمة ضد غانا (1-صفر) في الدور الأول بهدف سفيان بوفال، ثم على جزر القمر 2-صفر وملاوي 2-1 في ثمن النهائي، في حين اكتفى بالتعادل مع الغابون 2-2 في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ويعوّل المغرب على ثنائي خط المقدمة يوسف النصيري، مهاجم إشبيلية الإسباني، الذي بدأ يدخل أجواء البطولة تدريجيا، علما أنه كان مصابا قبل بدايتها، وسفيان بوفال، إضافة الى الظهير الأيمن الرائع أشرف حكيمي، صاحب هدفين حتى الآن، والحارس ياسين بونو.

وفي مباراة ثانية، ستعتمد السنغال على خط دفاعها "المثالي" لدى مواجهتها غينيا الاستوائية، وتعتبر السنغال المنتخب الوحيد الذي لم تتلق شباكه أي هدف، علما أن عرينه محروس من قبل حارس تشلسي الإنكليزي إدوار مندي، وأمامه قطب دفاع نابولي الإيطالي كاليدو كوليبالي، وعبدو ديالو لاعب باريس سان جرمان الفرنسي، وبونا سار لاعب بايرن ميونيخ الألماني.

المصدر / وكالات