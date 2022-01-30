الرشق يعزي بوفاة الصحفي سمير حمتو في غزة

بعث عضو المكتب السياسي ورئيس المكتب الإعلامي لحركة "حماس" عزت الرشق بخالص التعازي والمواساة للإخوة الصحفيين والإعلاميين في فلسطين بوفاة الصحفي سمير رزق حمتو (أبو محمد).

وقال الرشق في بيان تعزية، مساء أمس: إن "الفقيد حمتو كان مثالًا للصحفي المثابر الذي حمل همّ قضيته بكل أمانة وصدق، ودافع عنها في أعماله الصحفية ودراساته الأكاديمية، وهو الذي حظي باحترام وحبّ وتقدير كل الذين عملوا معه في مسيرته الصحفية".

وسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وإخوانه جميل الصبر وحسن العزاء.

وكان الصحفي في قطاع غزة سمير حمتو توفي صباح أمس السبت، بسبب جلطة دموية ألمت به بشكل مفاجئ.

المصدر / فلسطين أون لاين