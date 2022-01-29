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بمواصلة هدم المنازل

عكرمة صبري: الاحتلال يحارب الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة

29 يناير 2022 . الساعة 21:18 بتوقيت القدس
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قال خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عكرمة صبري، إن الاحتلال يحارب الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة ويهدم المنازل كل يوم لأسباب وشروط وهمية.

جاء ذلك خلال حديثٍ متلفز مساء اليوم السبت، بين فيه أن سلطات الاحتلال، تضع شروطا تعجيزية حتى لا يستطيع أي مقدسي الحصول على تراخيص البناء.

وشدد "صبري" على أنه لا يجوز لنا أن نيأس من حتمية تحرير القدس؛ معللًا أنها عاشت من قبل ظروفًا مشابهة لما تعيشه اليوم.

وأكد أن المقدسيين مستمرون في رباطهم، ودفاعهم عن القدس والمسجد الأقصى هو دفاع عن العقيدة.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
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