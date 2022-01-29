فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يحارب الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة بمواصلة هدم المنازل

36 مليون شخص سافروا عبر مطار إسطنبول خلال 2021

بالأسماء.. كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح الإثنين

القواسمة: ترشيح فتوح لرئاسة "الوطني" غير قانوني

الاتحاد الاوروبي يطالب بإطلاق سراح الحلبي من سجون الاحتلال

أبو ليلى لـ"فلسطين أون لاين": الديمقراطية لم تحسم مشاركتها باجتماع "المركزي"

الكيلة: المنحنى الوبائي في صعود حاد

تشكيل لجنة شعبية لإلزام الاحتلال بالاعتراف بجريمته في"الطنطورة"

"الأشغال" توضح آلية اختيار العائلات للاستفادة من الشقق المصرية

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم

الاحتلال يحارب الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة بمواصلة هدم المنازل

29 يناير 2022 . الساعة 21:18 بتوقيت القدس
...
الشيخ-عكرمة-صبري.jpg

قال خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عكرمة صبري، إن الاحتلال يحارب الوجود الفلسطيني في القدس  المحتلة ويهدم المنازل كل يوم لأسباب وشروط وهمية.

جاء ذلك خلال حديثٍ متلفز مساء اليوم السبت، بين فيه أن سلطات الاحتلال، تضع شروطا تعجيزية حتى لا يستطيع أي مقدسي الحصول على تراخيص البناء.

وشدد "صبري" على أنه لا يجوز لنا أن نيأس من حتمية تحرير القدس؛ معللًا أنها عاشت من قبل ظروفًا مشابهة لما تعيشه اليوم.

وأكد أن المقدسيين مستمرون في رباطهم، ودفاعهم عن القدس والمسجد الأقصى هو دفاع عن العقيدة.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#القدس #الاحتلال #عكرمة صبري #هدم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة