الاتحاد الاوروبي يطالب بإطلاق سراح الحلبي من سجون الاحتلال

طالب الاتحاد الأوروبي بإطلاق سراح الأسير محمد الحلبي من مُخيّم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة، والمعتقل في سجون الاحتلال منذ نحو خمس سنوات ونصف، دون محاكمة.

وقال مكتب الاتحاد الأوروبي في فلسطين في بيان صحفي صدر عنه اليوم السبت، إنّ محامي ومناصري الأسير محمد الحلبي أطلعوا مكتب ممثل الاتحاد والدول الأعضاء والدول ذات التفكير المماثل على آخر التطورات في قضيته، حيث قضى محمد أكثر من ٥ سنوات في السجن دون حكم.

وشدّد الاتحاد الأوروبي على أنّ القانون الدولي يحتّم أن تكون العملية القضائية سريعة وعادلة ونزيهة، مُؤكداً أنّه لا يمكن أن يظل حلبي رهن الاحتجاز إذا لم يتم إثبات التهم الموجهة إليه، ويجب أن تكتمل هذه المحاكمة الآن ويجب إطلاق سراح الحلبي في أسرع وقت ممكن.

يُشار إلى أنّ الحلبي كان قبل اعتقاله مديراً لمؤسّسة الرؤية العالمية الأمريكيّة World Vision) ) في قطاع غزّة؛ وتعتقله سلطات الاحتلال بحجة تحويل مبالغ مالية من المؤسسة لصالح فصائل فلسطينيّة، دون وجود أي دليل مادي أو ثبوت تهمة قانونية ضده.

وبعد اعتقاله من منفذ بيت حانون/إيرز في الخامس عشر من يونيو/حزيران 2016، تعرّض الحلبي لتحقيقٍ قاسٍ تخلله تعذيب جسدي ونفسي استمر 52 يوماً. ويقبع بمعتقل "ريمون" بظروفٍ صحيّة ونفسيّة سيئة للغاية.

المصدر / فلسطين أون لاين