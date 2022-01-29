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الكيلة: المنحنى الوبائي في صعود حاد

29 يناير 2022 . الساعة 18:28 بتوقيت القدس
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قالت مي الكيلة وزيرة الصحة في حكومة اشتية، إن المنحنى الوبائي في صعود حاد، داعيةً لأخذ اللقاح والجرعات الموصى بها، والالتزام بالإجراءات الوقائية لتخطي انتشار الفيروس ومواجهة هذه الموجة من الجائحة.

واستعرضت الكيلة خلال اجتماع موسع عقد اليوم السبت، في رام الله، الحالة الوبائية، ومجريات ملف التطعيم ضد كورونا، وجهوزية مختلف أقسام ومراكز علاج كورونا، والسيناريوهات المحتملة وبائياً من حيث عدد الإصابات وآليات مواجهتها.

ودعت جميع المستشفيات الخاصة والأهلية لاستقبال جميع المرضى ومعاينة حالتهم الصحية قبل الحديث عن أي تكلفة علاجية أو تحويلة طبية، ودائرة شراء الخدمة ستتابع على مدار الساعة التنسيق مع كافة مراكز العلاج آليات علاج وتحويل المرضى للمكان المناسب لعلاجهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#مستشفيات #وزيرة الصحة #كورونا

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