إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم

أصيب مساء اليوم السبت، عدد من المواطنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية، إثر قمع المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وأفادت مصادر محلية، أن المواجهات اندلعت بعد خروج المسيرة الأسبوعية من مسجد عمر بن الخطاب وسط القرية نحو المدخل الغربي المغلق، أطلقت خلالها قوات الاحتلال وابلًا من الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام.

وأوضحت المصادر أن مواطنين اثنين أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وعدد آخر بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام.

ومنذ مطلع يوليو/ تموز عام 2011، تشهد كفر قدوم يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع مسيرات مطالبة بفتح شارع القرية الذي أغلقته قوات الاحتلال خلال انتفاضة الأقصى عام 2003.

وتكمن أهمية مدخل القرية في أنه ممر يربط بين كفر قدوم ومحيطها من القرى والبلدات في شمال الضفة الغربية المحتلة، ما تسبب بمعاناة كبيرة للمواطنين بعد إغلاقه.

المصدر / فلسطين أون لاين