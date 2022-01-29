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غزة.. 535 إصابة جديدة بـ "كورونا" و105 حالات تعافي

29 يناير 2022 . الساعة 10:30 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

نشرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع غزة، وذلك بعد إجراء 1099 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأعلنت الوزارة تسجيل ( 535) إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 105 حالة جديدة من مصابي الفيروس ، مؤكدة عدم وجود وفيات بالفيروس خلال ال 24 ساعة الماضية".

وذكرت أن إجمالي تراكمي للمصابين  199314 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 7869 حالة، وإجمالي المتعافين 189698 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات  1747 وفاة.

ولفتت إلى أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى  99 حالة، إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 48 حالة.

وفيما يتعلق بالتطعيمات، بينت الوزارة: "إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة:  1957960 جرعة، إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 580226 شخص".

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#كورونا #وفيات كورونا #إصابات كورونا

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