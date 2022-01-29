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تعرف على أحدث إحصائية وفيات وإصابات "كورونا" بالضفة وغزة

29 يناير 2022 . الساعة 13:42 بتوقيت القدس
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أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، أنّ نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في الضفة الغربية وقطاع غزة، بلغت 91.7% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.3% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزارة خلال الموجز اليومي لفيروس "كورونا"، إلى أنّ الإصابات الجديدة سُجّلت على النحو التالي: "قلقيلية 78، طولكرم 245، ضواحي القدس 44، نابلس 688، بيت لحم 292، الخليل 222، رام الله والبيرة 468، سلفيت 67، جنين 227، طوباس 43، أريحا والأغوار 58، قطاع غزة 535، مدينة القدس 2720".

وأوضحت أنّ حالات التعافي الجديدة توزَّعت حسب التالي: "قلقيلية 14، طولكرم 37، ضواحي القدس 4، نابلس 103، بيت لحم 107، الخليل 105، رام الله والبيرة 313، سلفيت 16، جنين 38، طوباس 28، أريحا والأغوار 35، قطاع غزة 105، مدينة القدس 0".

وأكدت أنه تمّ تسجيل 3 حالات وفاة في نابلس وحالة وفاة في جنين وحالة وفاة في سلفيت وحالة في طوباس نتيجة الإصابة بفيروس "كورونا".

ونبهت الوزارة إلى وجود 75 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالجُ في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 156 مريضًا، بينهم 24 مريضًا على أجهزة التنفّس الاصطناعي.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#كورونا #وفيات كورونا #إصابات كورونا

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