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وصول وفدٍ قياديٍّ من الجهاد الإسلامي إلى الجزائر

29 يناير 2022 . الساعة 12:46 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم السبت، أنّ وفدًا من قيادتها برئاسة رئيس الدائرة السياسية للحركة محمد الهندي غادر إلى العاصمة الجزائرية.

وأكّدت الحركة في بيان صحفيٍّ، أنّ الوفد سيُطلع المسؤولين الجزائريين على آخر أوضاع القضية الفلسطينية وعلى رؤية الحركة بخصوص استعادة الوحدة الفلسطينية وبناء المرجعية الوطنية.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون دعا جميع الفصائل والقوى الفلسطينية لبحث المصالحة قبل موعد انعقاد القمة العربية التي تستضيفها الجزائر في شهر مارس/آذار المقبل.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الجهاد الإسلامي #المصالحة الفلسطينية #دعوة الجزائر #الرئيس تبون

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